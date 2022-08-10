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В Португалии горит находящийся под охраной ЮНЕСКО национальный парк

Игнат Далакян
16:25 10.08.2022
Сообщается, что к тушению пожара привлечено более тысячи человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Португалии пожар, охвативший территорию в 3,6 тысячи гектаров, бушует в Национальном парке Сьерра-да-Эштрела. Об этом сообщает местный телеканал RTP.

«На сегодняшний день огонь опустошил 3600 гектаров, и потери в долине, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считаются невосполнимыми», - передает сообщение телеканала РИА Новости.

Как передает португальский телеканал, пожар начался в субботу. Огонь опустошил территории, где ранее произрастали вековые деревья, и может стать причиной исчезновения редких видов.

По данным телеканала SIC Noticias, в тушении принимают участие более тысячи человек. Сообщается по меньшей мере о четверых пострадавших в результате пожара.

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