В стране и мире В Португалии горит находящийся под охраной ЮНЕСКО национальный парк Игнат Далакян Сообщается, что к тушению пожара привлечено более тысячи человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Португалии пожар, охвативший территорию в 3,6 тысячи гектаров, бушует в Национальном парке Сьерра-да-Эштрела. Об этом сообщает местный телеканал RTP. «На сегодняшний день огонь опустошил 3600 гектаров, и потери в долине, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считаются невосполнимыми», - передает сообщение телеканала РИА Новости. Как передает португальский телеканал, пожар начался в субботу. Огонь опустошил территории, где ранее произрастали вековые деревья, и может стать причиной исчезновения редких видов. По данным телеканала SIC Noticias, в тушении принимают участие более тысячи человек. Сообщается по меньшей мере о четверых пострадавших в результате пожара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика