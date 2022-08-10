Участников «Военного ралли» угостили соленым чаем с молоком и хлебом-солью в Тыве

«Военное ралли» впервые пройдет на территории двух государств России и Монголии с 13 по 19 августа.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

В Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе конкурса «Военное ралли». Соревнования пройдут в рамках Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

Участников конкурса угостили соленым чаем с молоком и хлебом-солью. Также гостям вручили традиционные церемониальные тувинские шарфы - кадаки, которые символизируют чистоту, святость и благополучие.

Команды получат и подготовят вооружение и военную технику, проведут тренировки, ознакомятся с маршрутом и условиями проведения этапов.

На соревнованиях военные водители на «КамАЗах» и «Уралах» пройдут маршрут длинной более тысячи километров по пересеченной местности, выполнят стрельбы из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр» и отстреляются по мишеням из автомата Калашникова АК-74 в составе команды на дистанции 100 метров. Команды от заводов КаМАЗ и Урал выступают на конкурсе вне зачета.

«Военное ралли» впервые пройдет на территории двух государств России и Монголии с 13 по 19 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов