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При знойной жаре: в Азербайджане прошла тренировка спасателей перед конкурсом «Кубок моря»

13:54 10.08.2022
В течение двух часов российские моряки отрабатывали каждый подэтап упражнения, побивая собственные рекорды.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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Российские моряки провели заключительную тренировку по использованию спасательных средств в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря - 2022» в Азербайджане.

Упражнения выполнялись на военно-морской базе Пута в следующей последовательности. Команда из пяти человек надевает спасательные гидрокомбинезоны, прыгает в воду, плывет от понтона к надувному спасательному плоту с веслами, садится в него и двигается к финишу.

В течение двух часов российские моряки под палящим солнцем отрабатывали каждый подэтап упражнения. После тренировки участник команды России гвардии мичман Каспийской флотилии Роман Яковлев отметил высокий уровень подготовки команды и настрой на победу. Также он указал на важность командной работы на данном этапе.

«Кубок моря - 2022» пройдет в Азербайджане с 15 по 27 августа. В нем участвуют команды Азербайджана, Казахстана, Ирана и РФ.

Между тем под Новосибирском идет подготовка к конкурсу «Отличники войсковой разведки».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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