Последние штрихи: как идет подготовка к конкурсу «Отличники войсковой разведки» под Новосибирском

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Традиционная жеребьевка решила, какая из машин станет еще одним членом команды для каждой из сборных на ближайшую неделю. После чего механики-водители приступили к многочасовому тщательному осмотру всех узлов и агрегатов, ведь эксплуатировать машину придется в по-настоящему экстремальных условиях.

Принимают технику не только механики-водители, работает техническое сопровождение. Сотрудники завода, который производит БМП, приехали специально из Тулы, помогают устранить мелкие неполадки, оценивают исправность техники, а также могут вынести решение о том, что машину необходимо заменить.

Впервые участие в международном этапе принимает сборная Камеруна. Их механик-водитель также получил машину, которая для него не новинка, ведь он - ученик специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища. Вообще техника не стала большим сюрпризом для представителей иностранных государств. Так, например, команда Зимбабве сегодня рассказала, что на их вооружении российские БМП также стоят. Возникают лишь сложности с переводом некоторых названий и табличек внутри салона.

Уже завтра команды приступят к тренировкам, но а торжественное открытие Игр состоится уже в эту субботу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов