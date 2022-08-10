В стране и мире Полиция Парижа в аэропорту открыла огонь по угрожавшему им ножом мужчине Игнат Далакян Сообщается, что нападавший скончался от огнестрельного ранения в живот. © Фото: Theo Duval, Xinhua, globallookpress Читайте нас на: Полицейские в парижском аэропорту Шарль-де-Голль открыли огонь из табельного оружия по злоумышленнику. Об этом сообщает местный телеканал BFM. «Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом», - сообщил телеканал. Как передает ведущий телеканала, нападавший отказался подчиниться требованиям правоохранительных органов положить нож и направился к сотрудникам полиции «с угрожающим видом». Согласно сообщению телеканала, нападавший был ранен в живот после применения полицией оружия и позднее скончался. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика