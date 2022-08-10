Полиция Парижа в аэропорту открыла огонь по угрожавшему им ножом мужчине
Сообщается, что нападавший скончался от огнестрельного ранения в живот.
© Фото: Theo Duval, Xinhua, globallookpress
Полицейские в парижском аэропорту Шарль-де-Голль открыли огонь из табельного оружия по злоумышленнику. Об этом сообщает местный телеканал BFM.
«Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом», - сообщил телеканал.
Как передает ведущий телеканала, нападавший отказался подчиниться требованиям правоохранительных органов положить нож и направился к сотрудникам полиции «с угрожающим видом». Согласно сообщению телеканала, нападавший был ранен в живот после применения полицией оружия и позднее скончался.