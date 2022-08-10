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Власти Великобритании допустили отключение газа грядущей зимой

Ян Брацкий
11:23 10.08.2022
Подобный вариант возможен на случай сокращения поставок топлива из России и Норвегии, отметили эксперты.
Власти Великобритании допустили отключение газа грядущей зимой
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Власти Великобритании рассматривают сценарий возможного отключения подачи газа зимой на несколько дней. Как пишет Bloomberg, подобный сценарий в королевстве считают наиболее пессимистичным, а потому самым маловероятным. Тем не менее официальный Лондон прорабатывает возможность перенаправить потоки газа, чтобы минимизировать ущерб для граждан и национальной экономики.

Проблемы у Великобритании не только с импортом голубого топлива, но и с экспортом газа в страны Евросоюза. Накануне сразу несколько европейских энергетических компаний заявили об обнаружении опасных примесей в газе, который на рынок ЕС поставляет Великобритания. В нем нашли «радиоактивные» и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества. Среди тех, кто призвал Лондон принять срочные меры, компании из Бельгии и Франции.

Работы по очистке поставляемого из Великобритании газа обошлись трейдерам дополнительно в 270 миллионов фунтов стерлингов, что грозит дальнейшим прекращением поставок.

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