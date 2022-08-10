Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Машина времени: как экспедиция МО РФ и РГО добывает на Чукотке артефакты времен ВОВ

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
10:59 10.08.2022
Экспедицию по местам легендарной воздушной трассы «Аляска - Сибирь» (АлСиб) проводит Русское географическое общество и Министерство обороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военный врач нашел аптечку на месте крушения американского транспортника C-47 «Дуглас», который в годы Великой Отечественной войны потерпел аварию на Чукотке. Борт перегоняли из Соединенных Штатов в Советский Союз по программе ленд-лиза.

Обломки самолета разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. В одном месте шасси, в другом часть фюзеляжа и какие-то агрегаты. На этом C-47 в августе 1943-го экипаж направлялся из Марково в Уэлькаль. Самолет преодолел 90% пути, оставалось каких-то 50 километров. На пути стояла 600-метровая сопка. Пилоту не хватило буквально 15 метров, чтобы обогнуть ее. Причина трагедии - ошибка в расчетах момента пробивания облачности. Пилот думал, что совершает безопасный маневр. Наложились сложные метеоусловия и темное время суток.

Русское географическое общество совместно с Министерством обороны второй год подряд исследуют трассу «АлСиб». Вылетев с Аляски, советские летчики преодолевали Берингов пролив, территорию Чукотки, Якутии. Финальная точка - Красноярск. Длина легендарной трассы 6,5 тысячи километров. Самолеты, вылетев с заводов-изготовителей, до линии фронта проходили около 14 тысяч километров. Это почти треть окружности земного шара.

«Весь прошлый год мы посвятили обследованию аэродромов, причем научному исследованию. Начиная от геологии – мест где были построены аэродромы. Потом - методика строительства – силы и средства. Мы полностью изучили, почему построили здесь, как построили, какими героическими усилиями», - рассказал руководитель экспедиционного направления РГО Сергей Чечулин.

Теперь экспедиторы вывозят объекты, которые являются частью военной истории, чтобы потом передать их в музей. Доставить до Большой земли обломки можно только вертолетом. Крупные части фюзеляжа оленеводы использовали для общения. Гвоздем выцарапывали фамилии, инициалы и года - когда были на месте крушения. Вот, например, «Валентин 1990 год». Получилась эдакая Чукотская социальная сеть.

В местах крушения самолетов экспедиция установила памятные знаки. В эскимосском селе торжественно открыли памятник погибшим летчикам. Подобный мемориал есть и в городе Фэрбанксе на Аляске. Наведен очередной мост мужества и дружбы через Берингов пролив. Аэродром около села Уэлькаль - первое место, куда приземлялись самолеты, вылетевшие с Аляски. О том, что здесь когда-то была взлетно-посадочная полоса, говорит только ее деревянное основание и лопасть одного из самолетов.

В 50 километрах западнее Уэлькаля ученые обследуют место крушения еще одного военно-транспортного «Дугласа». Считается что самолет упал в результате возгорания в кабине. Однако один из опытнейших летчиков, перегонявших по «АлСибу» такие самолеты, в своих мемуарах писал о диверсии.

«Вполне возможно, что была заложена мина с часовым механизмом здесь. Потому что прямо перед вылетом самолет был в США. Самолеты С-47 - достаточно надежные, поэтому странно, что происходило», - поделился научный руководитель экспедиции РГО по обследованию трассы «АлСиб» Павел Филин.

За три года по трассе «АлСиб» перегнали более 8 000 американских самолетов и 18 тысяч тонн груза. Процент крушений составил - менее одного. В октябре исторической воздушной трассе исполняется 80 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:36 В стране и мире
Полиция Парижа в аэропорту открыла огонь по угрожавшему им ножом мужчине
11:08 В стране и мире
Видео
Глава МО США прибыл в Латвию для обсуждения дальнейшей поддержки Украины
10:19 В стране и мире
Мэр Горловки сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево
09:16 В стране и мире
Видео
Укол «Рапирой»: как подразделения ДНР теснят ВСУ под Авдеевкой
08:36 В стране и мире
Видео
Взрыв на трассе: в США потерпел крушение легкомоторный самолет
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.