Машина времени: как экспедиция МО РФ и РГО добывает на Чукотке артефакты времен ВОВ

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Военный врач нашел аптечку на месте крушения американского транспортника C-47 «Дуглас», который в годы Великой Отечественной войны потерпел аварию на Чукотке. Борт перегоняли из Соединенных Штатов в Советский Союз по программе ленд-лиза.

Обломки самолета разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. В одном месте шасси, в другом часть фюзеляжа и какие-то агрегаты. На этом C-47 в августе 1943-го экипаж направлялся из Марково в Уэлькаль. Самолет преодолел 90% пути, оставалось каких-то 50 километров. На пути стояла 600-метровая сопка. Пилоту не хватило буквально 15 метров, чтобы обогнуть ее. Причина трагедии - ошибка в расчетах момента пробивания облачности. Пилот думал, что совершает безопасный маневр. Наложились сложные метеоусловия и темное время суток.

Русское географическое общество совместно с Министерством обороны второй год подряд исследуют трассу «АлСиб». Вылетев с Аляски, советские летчики преодолевали Берингов пролив, территорию Чукотки, Якутии. Финальная точка - Красноярск. Длина легендарной трассы 6,5 тысячи километров. Самолеты, вылетев с заводов-изготовителей, до линии фронта проходили около 14 тысяч километров. Это почти треть окружности земного шара.

«Весь прошлый год мы посвятили обследованию аэродромов, причем научному исследованию. Начиная от геологии – мест где были построены аэродромы. Потом - методика строительства – силы и средства. Мы полностью изучили, почему построили здесь, как построили, какими героическими усилиями», - рассказал руководитель экспедиционного направления РГО Сергей Чечулин.

Теперь экспедиторы вывозят объекты, которые являются частью военной истории, чтобы потом передать их в музей. Доставить до Большой земли обломки можно только вертолетом. Крупные части фюзеляжа оленеводы использовали для общения. Гвоздем выцарапывали фамилии, инициалы и года - когда были на месте крушения. Вот, например, «Валентин 1990 год». Получилась эдакая Чукотская социальная сеть.

В местах крушения самолетов экспедиция установила памятные знаки. В эскимосском селе торжественно открыли памятник погибшим летчикам. Подобный мемориал есть и в городе Фэрбанксе на Аляске. Наведен очередной мост мужества и дружбы через Берингов пролив. Аэродром около села Уэлькаль - первое место, куда приземлялись самолеты, вылетевшие с Аляски. О том, что здесь когда-то была взлетно-посадочная полоса, говорит только ее деревянное основание и лопасть одного из самолетов.

В 50 километрах западнее Уэлькаля ученые обследуют место крушения еще одного военно-транспортного «Дугласа». Считается что самолет упал в результате возгорания в кабине. Однако один из опытнейших летчиков, перегонявших по «АлСибу» такие самолеты, в своих мемуарах писал о диверсии.

«Вполне возможно, что была заложена мина с часовым механизмом здесь. Потому что прямо перед вылетом самолет был в США. Самолеты С-47 - достаточно надежные, поэтому странно, что происходило», - поделился научный руководитель экспедиции РГО по обследованию трассы «АлСиб» Павел Филин.

За три года по трассе «АлСиб» перегнали более 8 000 американских самолетов и 18 тысяч тонн груза. Процент крушений составил - менее одного. В октябре исторической воздушной трассе исполняется 80 лет.