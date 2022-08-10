Заманить врага в тактический мешок: новые подвиги участвующих в спецоперации российских военных

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Гвардии капитан Павел Ендовицкий, командуя ротой морских пехотинцев Тихоокеанского флота, стремительно вытеснял противника с занимаемых позиций. После продолжительного наступления и освобождения нескольких населенных пунктов противник предпринял попытку контрнаступления.
Рота под руководством капитана Ендовицкого приняла бой. Грамотно используя рельеф местности, морпехам-тихоокеанцам удалось заманить противника в тактический мешок, после чего, задействовав бронегруппу и армейскую авиацию, окончательно сковать действия вражеских подразделений.
В ходе боя часть сил противника предприняла попытку прорваться из окружения, однако Ендовицкий, своевременно оценив угрозу, совершил рывок в направлении движения противника, что вынудило националистов, неся потери, отойти назад.
В результате разорвавшегося рядом снаряда Павелполучил контузию и потерял сознание, но, придя в себя, продолжил руководить ротой, отказавшись от госпитализации. Умелые действия гвардии капитана Ендовицкого обеспечили срыв контрнаступления националистов, и стремительное взятие под контроль населенного пункта, откуда вышел враг.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.