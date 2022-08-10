Заманить врага в тактический мешок: новые подвиги участвующих в спецоперации российских военных

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В ходе наступления на важный стратегический населенный пункт подразделение, в составе которого действовал Олег Горбунов, вступило в бои с удерживающими оборону националистами. Горбунов умело маневрировал и своевременно выводил боевую машину из-под огня противника.

Продвигаясь по местности, рядовой обнаружил укрепленную точку, откуда националисты вели пулеметный огонь. Горбунов мгновенно сориентировался в ситуации и занял выгодную огневую позицию для поражения украинских боевиков, обеспечивая прикрытие спешившегося личного состава, после чего в составе экипажа приступил к поражению цели. Экипаж боевой машины пехоты уничтожил около 10 боевиков. При этом потерь допущено не было.

Продолжая вести бой и обходя укрепленные позиции нацистов с фланга, Горбунов обнаружил автомобильную технику противника. Незаметно приблизившись, экипаж открыл огонь. В результате два украинских пикапа с вооружением и боевыми расчетами были уничтожены.

Благодаря профессиональным навыкам Горбунова, его грамотному владению обстановкой в сложных условиях ведения боя, умелому управлению вверенной техникой, экипаж боевой машины пехоты нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику. Задача по освобождению стратегически важного населенного пункта была выполнена.

Капитан Владислав Нефедов