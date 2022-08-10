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Заманить врага в тактический мешок: новые подвиги участвующих в спецоперации российских военных

05:00 10.08.2022
В ходе спецоперации на Украине военнослужащие ВС РФ проявляют мужество и профессионализм.
Заманить врага в тактический мешок: новые подвиги участвующих в спецоперации российских военных
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Рядовой Олег Горбунов, механик-водитель

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе наступления на важный стратегический населенный пункт подразделение, в составе которого действовал Олег Горбунов, вступило в бои с удерживающими оборону националистами. Горбунов умело маневрировал и своевременно выводил боевую машину из-под огня противника.

Продвигаясь по местности, рядовой обнаружил укрепленную точку, откуда националисты вели пулеметный огонь. Горбунов мгновенно сориентировался в ситуации и занял выгодную огневую позицию для поражения украинских боевиков, обеспечивая прикрытие спешившегося личного состава, после чего в составе экипажа приступил к поражению цели. Экипаж боевой машины пехоты уничтожил около 10 боевиков. При этом потерь допущено не было.

Продолжая вести бой и обходя укрепленные позиции нацистов с фланга, Горбунов обнаружил автомобильную технику противника. Незаметно приблизившись, экипаж открыл огонь. В результате два украинских пикапа с вооружением и боевыми расчетами были уничтожены.

Благодаря профессиональным навыкам Горбунова, его грамотному владению обстановкой в сложных условиях ведения боя, умелому управлению вверенной техникой, экипаж боевой машины пехоты нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику. Задача по освобождению стратегически важного населенного пункта была выполнена.

Капитан Владислав Нефедов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Капитан Владислав Нефедов выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта российского подразделения. В сжатые сроки он проводил ремонтно-восстановительные работы на оборудовании и технических средствах, полученных в ходе боевых действий.

Вместе с подчиненными Нефедов двигался в составе колонны в район дислокации соседнего подразделения российских Вооруженных сил. Головной дозор колонны своевременно обнаружил хорошо замаскированные позиции украинских националистов, подал сигнал подразделению на марше, лишив противника фактора внезапности. Завязался бой.

В ходе боя капитан грамотно руководил подчиненным личным составом, распределил экипаж на наиболее опасных направлениях нападения боевиков, занял оборону и прицельной стрельбой из штатного вооружения уничтожил 10 националистов. Противник, не достигнув желаемого результата, покинул поле боя. Колонна продолжила движение без потерь и выхода из строя вооружения и военной техники.

Спустя несколько дней националисты подвергали позиции российских войск артиллерийским ударам - в попытке лишить командный пункт подразделения устойчивых каналов связи. Нефедов под огнем противника обеспечивал связь и работоспособность технических средств и оборудования. В результате очередного артиллерийского залпа подчиненный капитана получил ранение. Оценив ситуацию, Нефедов вынес раненого из-под огня противника в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь до прибытия медперсонала, чем спас жизнь.

Гвардии капитан Павел Ендовицкий, командир десантно-штурмовой роты морской пехоты Тихоокеанского флота

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гвардии капитан Павел Ендовицкий, командуя ротой морских пехотинцев Тихоокеанского флота, стремительно вытеснял противника с занимаемых позиций. После продолжительного наступления и освобождения нескольких населенных пунктов противник предпринял попытку контрнаступления.

Рота под руководством капитана Ендовицкого приняла бой. Грамотно используя рельеф местности, морпехам-тихоокеанцам удалось заманить противника в тактический мешок, после чего, задействовав бронегруппу и армейскую авиацию, окончательно сковать действия вражеских подразделений.

В ходе боя часть сил противника предприняла попытку прорваться из окружения, однако Ендовицкий, своевременно оценив угрозу, совершил рывок в направлении движения противника, что вынудило националистов, неся потери, отойти назад.

В результате разорвавшегося рядом снаряда Павелполучил контузию и потерял сознание, но, придя в себя, продолжил руководить ротой, отказавшись от госпитализации. Умелые действия гвардии капитана Ендовицкого обеспечили срыв контрнаступления националистов, и стремительное взятие под контроль населенного пункта, откуда вышел враг.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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