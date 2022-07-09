В ЛНР сообщили об освобождении от ВСУ села Григорьевка
Народная милиция Луганской Народной Республики освободила от украинских националистов село Григорьевка. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в селе был расположен укрепрайон украинских националистов.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», - цитирует ТАСС слова Киселева.
Также Киселев сообщил о нанесении ракетного удара по скоплению ВСУ на окраине Северска. В результате удара украинские подразделения понесли большие потери.
Ранее Киселев заявил, что в ЛНР будут проверять граждан, вернувшихся с Украины. Он указал, что среди возвращающихся граждан могут быть завербованные террористы.