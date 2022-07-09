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Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США

Алексей Курильченко
06:21 09.07.2022
Об этом сообщил менеджер клуба Minnesota Wild Билл Гуерин.
Хоккеисту Капризову отказали во въезде в США
© Фото: Tomi Hänninen Newspix24 Globallookpress
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Российский нападающий хоккейного клуба Minnesota Wild Кирилл Капризов не смог вернуться в США, так как ему было отказано во въезде в страну. Об этом сообщил менеджер клуба Билл Гуерин, отметив, что спортсмен находится в России.

«Сейчас мы пытаемся разобраться в ситуации. Я поговорил с агентом Кирилла. Мы не паникуем, просто собираем информацию и пытаемся понять, что можно сделать», - сказал менеджер изданию The Athletic.

Ранее в СМИ появилась информация, что Капризова разыскивают в РФ по делу о покупке военного билета. В 2017 году спортсмен якобы приобрел документ вместе с коллегами Павлом Карнауховым и Иваном Федотовым. На тот момент они вместе играли в команде «Салават».

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