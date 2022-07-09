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Трамп заявил, что США унизили перед всем миром

Алиса Краузе
05:54 09.07.2022
Бывший американский президент заметил, что США зря читают лекции другим странам.
Трамп заявил, что США унизили перед всем миром
© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress
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В настоящий момент Соединенные Штаты находятся в упадке, но при этом пытаются учить чему-то другие государства. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Лас-Вегасе.

Экс-президент заметил, что пока американские власти «читают лекции» другим странам о том, как тем строить свои демократии, по улицам США текут реки крови невинных людей, ставших жертвами преступлений. Он заявил о необходимости срочно остановить «это варварство», иначе от Соединенных Штатов ничего не останется.

«Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили», - цитирует РИА Новости политика.

По словам Трампа, американское общество первым делом нужно сделать более безопасным. Сейчас же, как обозначил бывший лидер страны, администрация ведет крайне слабую политику по предотвращению преступлений, что видно по случаям массового убийства и по наплыву наркотиков, произошедшему из-за плохой защиты границ США.

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