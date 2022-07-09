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В Германии назвали «три рычага» России против Запада

Марина Крижановская
03:44 09.07.2022
Сообщается, что Запад «попал в тройную ловушку: первый рычаг России - газ, второй - мирные переговоры, третий - партнеры».
В Германии назвали «три рычага» России против Запада
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В немецкой прессе задумались о том, что в противостоянии с Россией Запад все-таки ей проигрывает. В качестве аргументации приводятся три основных фактора - газ, мирные переговоры по Украине и партнеры России.

В статье для издания Focus автор Ульрих Райц размышляет, что три данных фактора являются «рычагами, которые делают ее тактически сильной».

«Сейчас у России есть три рычага, которые делают ее тактически крепкой, даже если вам это не нравится. <...> Запад попал в тройную ловушку: первый рычаг России - газ, второй - переговоры о мире, третий - партнеры», - написал Райц.

Также он пишет, что дипломатическая и экономическая изоляция России провалилась.

«Запад планировал изолировать Россию на международной арене путем санкций. Это также был план федерального министра иностранных дел и поэтому она прилетела на встречу на Бали», - сообщил автор статьи.

Ульрих Райц делает вывод, что «не все видят в России единственного агрессора» и отметил то, что главу МИД России Сергея Лаврова не «осудил его индонезийский коллега», председательствовавший на встрече.

Райц добавил, что Западу очевидно, кто является «агрессором», однако так думают не все в мире.

Ранее в китайской прессе заявляли о назначении G20. В издании Global Times заявили, что «это не эксклюзивный клуб Запада и не платформа для одержимых США» и «ключевые страны всего мира не присоединились к западным антироссийским санкциям, G20 состоит из множества развивающихся стран, не танцующих под мелодию США».

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