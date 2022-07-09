Выдают аттестаты и пекут хлеб: как «оживает» освобожденный город Харьковской области

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Улицы и парки освобожденного города Харьковской области снова наполнены прохожими. Как будто и не было тех дней, когда приходилось искать укрытия и прятаться от разрывов падающих снарядов ВСУ. Постепенно, шаг за шагом, жизнь возвращается в привычное русло: начинают работать городские службы, оживают производства - в первую очередь хлебозаводы.

Объемы производства невелики, поэтому производственные линии пока стоят и не работают. И тем не менее свои четыре-пять тысяч буханок хлеба в день завод выпускает. Формовка происходит вручную, затем его выпекают, и горячий свежий хлеб оказывается на прилавках магазинов.

«Сначала мы начинали работать, тут и 50 процентов не было. Ну, во-первых, люди еще боялись, а сейчас как говорится все более-менее устаканивается. И, я так думаю, со временем выйдем на полную мощность», - отметил представитель хлебозавода Олег Твердохлеб.

Выпекают хлеб, булки, пряники и даже торты. Ежедневно часть продукции поступает в продажу по всей области, остальное уходит на гуманитарные нужды. Хлеб везут в окрестные поселки и в больницы.

Стационары в эти дни загружены пациентами, которые нуждаются в полноценном питании и лечении. Из-за этого врачи работают в полном составе, и часто - сверхурочно.

«За последние месяцы очень много соматических больных, запущенных больных из районов, где проходят боевые действия... Ну нагружены, но нормально, мы справляемся», - отметила заведующая терапевтическим отделением ЦГБ Ольга Богданова-Кулик.

В операционной имеется все необходимое оборудование для лечения. Медикаменты тоже присутствуют, и хирурги в любой момент готовы принять пациентов. Главврач центральной городской больницы Аббас Пякишев ежедневно лично обходит отделения медучреждения. Особое внимание тяжело больным и беременным.

Значимую помощь украинским больницам оказывают российские коллеги и военные врачи - полевые госпитали принимают у себя часть раненых, снимая нагрузку с центральных больниц. Гуманитарные конвои обеспечивают медикаментами.

«Мы устанавливаем связь с министерством здравоохранения Белгородской области, Минздравом Российской Федерации, Луганской области и с военными, которые нам помогают», - описал главврач ЦГБ Аббас Пякишев.

Выпускные аттестаты в этом году школьники получают немного позже, чем в предыдущем. Тем не менее, ничто не мешает торжественной церемонии.

В целом вся система образования почти не пострадала. Некоторые школы были разрушены, но уже в новых или отремонтированных классах занятия продолжаются.

Во многих городах по прежнему нет связи. Новостями люди делятся, встречаясь на улице. Местами до сих пор перебои с электричеством, а крыши домов, дороги и мосты требуют ремонта.

Эти и другие последствия обстрелов все еще напоминают о пережитом. Но люди не на словах, а на деле прилагают все усилия, и, налаживая привычную жизнь, верят, что худшее в прошлом, и в их дома вернется мир и порядок.