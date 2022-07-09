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Судно «Норбьерн» с российским грузом прибыло на архипелаг Шпицберген

Игнат Далакян
22:59 09.07.2022
На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования российского поселения на Шпицбергене.
Судно «Норбьерн» с российским грузом прибыло на архипелаг Шпицберген
© Фото: Kerstin Langenberger imageBROKER.com Globallookpress
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Судно «Норбьерн» с российским грузом прибыло на Шпицберген. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Вечером 8 июля судно "Норбьерн" прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген. На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и Генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», - сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Ранее власти Норвегии распорядились пропустить грузы с продовольствием для российских шахтеров на архипелаге Шпицберген. Как заявлял представитель норвежского дипломатического ведомства, два контейнера с содержимым для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направлялось в столицу архипелага.

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