Киргизское двуязычие: министр обороны Кыргызстана рассказал об использовании в работе русского языка

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Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов в интервью «Военной приемке» рассказал об интересной особенности «двуязычия» в республике. На конституционном уровне в стране прописано одинаковое использование национального и русского языков.

«Государственный язык - киргизский, официальный язык - русский. Ко мне на стол может лечь рапорт на русском языке, а резолюция на нем может быть на киргизском. И наоборот», - с улыбкой рассказал Бекболотов.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами. Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».