«В единстве наша сила»: министр обороны Кыргызстана назвал главное условие плодотворного взаимодействия с Россией

Бактыбек Бекболотов отметил, что российские военнослужащие не чувствуют себя на авиабазе «Кант» за границей, а чувствуют себя как дома.

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Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, давший интервью «Военной приемке», назвал главное условие неизменно положительного и плодотворного взаимодействия России и Киргизии. По его мнению, вся суть - в едином взгляде на работу.

«Только в единстве наша сила. Тем более, наш главнокомандующий при вступлении в должность президента определил стратегическую перспективу и определил основным стратегическим партнером Российскую Федерацию», - заявил глава киргизского оборонного ведомства.

При этом Бекболотов отметил, что российские военнослужащие не чувствуют себя на авиабазе «Кант» за границей, а чувствуют себя как дома.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами. Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».