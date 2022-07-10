Замминистра обороны РФ Фомин высоко оценил взаимодействие России и Киргизии в рамках ОДКБ
Заместитель министра обороны России Александр Фомин исключительно положительно оценил опыт взаимодействия армии РФ с Вооруженными силами Кыргызстана. В частности, он отметил продуктивность работы стран в ОДКБ.
«Мы принимаем совместное участие во всех мероприятиях оперативной боевой подготовки организации, в том числе и в текущем году на территории Киргизии», - заявил он в интервью программе «Военная приемка».
Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами. Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».