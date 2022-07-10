ОПК Замминистра обороны РФ Фомин высоко оценил взаимодействие России и Киргизии в рамках ОДКБ Егор Левин Заместитель министра Александр Фомин заявил, что ведется постоянное участие во всех мероприятиях оперативной боевой подготовки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин исключительно положительно оценил опыт взаимодействия армии РФ с Вооруженными силами Кыргызстана. В частности, он отметил продуктивность работы стран в ОДКБ. «Мы принимаем совместное участие во всех мероприятиях оперативной боевой подготовки организации, в том числе и в текущем году на территории Киргизии», - заявил он в интервью программе «Военная приемка». Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами. Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика