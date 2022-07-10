Министр обороны Киргизии заявил, что ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии

На примере обеспечения мира в Казахстане в начале 2022 года глава киргизского оборонного ведомства показал готовность и способность ВС своей страны выполнять свои задачи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, давший интервью «Военной приемке», вспомнил о положительном опыте участия киргизского спецназа «Скорпион» в операции по обеспечению сохранения конституционного порядка в Казахстане в начале 2022 года, когда беспорядки захватили большую его часть. Тогда страны ОДКБ обеспечили охрану особо важных объектов в стране с целью недопущения их захвата протестующими.

Бекболотов рассказал, что киргизский контингент прибыл в Казахстан в 12 часов ночи и уже через три часа занял необходимый объект. Быстрые решения ОДКБ и четкие их исполнения, как подчеркнул Бекболотов, послужили главным фактором, положительно повлиявшим на ситуацию.

«На сегодняшний день, по-моему, первый пример, когда мы на практике показали свою способность выполнять поставленные задачи. Слава богу, в этот раз мы выполнили мирную миссию. Но как военная организация ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии», - заявил министр обороны.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами. Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».