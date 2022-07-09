Путин выразил соболезнования президенту Анголы в связи со смертью его предшественника

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Анголы Жоау Лоуренсу в связи со смертью его предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша, как сообщили в Кремле.

«С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений», - говорится в телеграмме Владимира Путина,, опубликованной на сайте Кремля.

Экс-президент оставался в должности в течение 38 лет. Он умер в пятницу 8 июля в возрасте 79 лет.

Также в пятницу произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В политика дважды выстрелили, он скончался в больнице спустя несколько часов.