Дети из России и ЛДНР приняли участие в кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке»

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В детский центр «Артек» приехали мастера большого кино - на побережье Черного моря проходит фестиваль имени Василия Ланового «Алые паруса».

Мероприятие объединило более 3000 школьников со всей России и детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. В программе фестиваля - встречи с известными актерами и захватывающие кинопоказы, например, фильма Алексея Пиманова «11 молчаливых мужчин» - картины о футбольной команде «Динамо», покорившей стадионы Великобритании сразу после Великой Отечественной войны. А еще этот фильм - о поколении победителей, и не случайно выбрано место показа в Крыму - 349 дней оборонялся от фашистских захватчиков город-герой Севастополь.

«Когда они приехали, их надо было отогреть. Здесь до этого созданы все условия. Когда они раскрываются - это такая многократная ответная любовь, которая дорогого стоит. Я думаю, что здесь все будет хорошо», - поделился впечатлениями от работы с детьми Донбасса актер и вице-президент фестиваля Андрей Соколов.

В конце вечера, по традиции киносъемочного процесса, артисты разбили о штатив специальную тарелку, подписанную всеми приглашенными звездами. Ее осколки разобрали артисты и артековцы.