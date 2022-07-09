В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дети из России и ЛДНР приняли участие в кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке»

Екатерина Радомская
Егор Левин
12:45 09.07.2022
Мероприятие объединило более 3000 школьников со всей России и детей из ЛДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В детский центр «Артек» приехали мастера большого кино - на побережье Черного моря проходит фестиваль имени Василия Ланового «Алые паруса».

Мероприятие объединило более 3000 школьников со всей России и детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. В программе фестиваля - встречи с известными актерами и захватывающие кинопоказы, например, фильма Алексея Пиманова «11 молчаливых мужчин» - картины о футбольной команде «Динамо», покорившей стадионы Великобритании сразу после Великой Отечественной войны. А еще этот фильм - о поколении победителей, и не случайно выбрано место показа в Крыму - 349 дней оборонялся от фашистских захватчиков город-герой Севастополь.

«Когда они приехали, их надо было отогреть. Здесь до этого созданы все условия. Когда они раскрываются - это такая многократная ответная любовь, которая дорогого стоит. Я думаю, что здесь все будет хорошо», - поделился впечатлениями от работы с детьми Донбасса актер и вице-президент фестиваля Андрей Соколов.

В конце вечера, по традиции киносъемочного процесса, артисты разбили о штатив специальную тарелку, подписанную всеми приглашенными звездами. Ее осколки разобрали артисты и артековцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:20 В стране и мире
Призванный стать президентом страны спикер парламента Шри-Ланки решил уйти в отставку
12:03 Армия
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
10:50 В стране и мире
Видео
В ходе протеста на Шри-Ланке демонстранты ворвались в резиденцию президента
09:18 В стране и мире
Украинские войска выпустили по Горловке новую партию снарядов
07:37 В стране и мире
Стрелявший в Абэ изначально планировал нападение на другого человека
Популярное
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Видео
У посольства Британии в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.