Лавров заявил, что партия Джонсона сама изолировала своего лидера

Так министр иностранных дел прокомментировал предстоящую отставку британского премьера.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он заявил, что партия сама изолировала лидера, как Джонсон предлагал изолировать Россию.

«Все говорили, что Россию надо изолировать, в итоге партия Джонсона изолировала его самого», - сказал министр.

По мнению Лаврова, власть Джонсону была нужна только для того, чтобы продвигать себя.

В четверг Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра. Он рассказал, что также перестанет быть лидером Консервативной партии. Политик продолжит выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы британского кабмина.