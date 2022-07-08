«Отстаивают Русский мир»: Машков о военных, участвующих в СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В пунктах размещения войск группировки «Центр» проходят выступления российских артистов и творческих коллективов со всей страны. В одном из таких мероприятий принял участие Народный артист России Владимир Машков.

Он оказался под огромным впечатлением от знакомства с военнослужащими, бьющимися с противником на переднем крае СВО.

«Видеть их глаза... Это глаза людей нового мира. Они знают больше нас, чувствуют сильнее нас, любят нас, больше, чем мы себя иногда», - заявил артист.

Машков уверен в том, что люди, рискующие своими жизнями в этих сражениях, не просто отважны, но и обладают «новым, огромным, добрым, смелым, непримиримым сердцем». Актер понадеялся на то, что сейчас все военные будут оставаться в полной боевой готовности, а позже вернутся домой невредимыми.

Артист заверил, что он сам вместе со своими коллегами из труппы театра Олега Табакова будет делать все возможное, чтобы облегчить ситуацию как на передовой, так и позже - на гражданке.

«Все ребята, которые вот здесь отстаивают Русский мир, являются для нас зеркалом... Вы поставили зеркало перед нами, в которое мы смотрим», - отметил Машков.

По его мнению, именно действия бойцов ВС РФ отражают, кем в сегодняшнем мире являются жители российских городов, далекие от происходящего. Актер заверил, что в стране ждут всех военных домой, и отметил, что победа без сомнений непременно будет за нами.

В подразделениях Центрального военного округа продолжается восстановление боеспособности и организован отдых военнослужащих, выполнявших боевые задачи по освобождению Луганской народной республики от националистических формирований Украины.