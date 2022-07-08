Армия Замминистра обороны Николай Панков наградил проявивших в ходе СВО героизм бойцов ЦВО Военнослужащие Центрального военного округа продолжают держать высокую планку и проявлять в боях лучшие качества воина. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Продолжается выполнение специальной военной операции России по защите Донбасса. В ходе нее российские военные демонстрируют мужество, героизм и непревзойденную отвагу. В ходе инспектирования одного из подразделений Центрального военного округа статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. «Вы выполняете свою работу достойно. Спасибо вам за службу. Самые добрые пожелания. Берегите себя, мои уважаемые коллеги и боевые товарищи. Спасибо!», - заявил в ходе церемонии награждения статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков. Ранее командующий войсками ЦВО Герой России генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военнослужащим. Высоких государственных наград были удостоены проявившие мужество, отвагу и самоотверженность бойцы в ходе СВО. Среди врученных военнослужащим наград - ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и Жукова. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика