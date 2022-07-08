Уничтожить на месте: как саперы ВС РФ обезвреживают неразорвавшиеся кассетные снаряды ВСУ

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Военная полиция сопровождает отряд саперов. В мирном, казалось бы, городе для них есть работа. Накануне местные жители обратились за помощью: в их дворе упал и не разорвался кассетный снаряд. Теперь за дело должны взяться саперы.

Работать отряду разминирования приходится в самых разных условиях: от бескрайних полей, до тесных городских улиц. В этот раз повезло чуть больше, и снаряд упал где-то на дачном участке - на удалении от жилых построек.

Вот так, шаг за шагом, саперы прочесывают все поле, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землей, поэтому надо быть очень осторожным.

«Это боеприпас кассетного типа. Он состоит из алюминиевого корпуса, верхней части, внутри взрывчатое вещество 400 граммов, поражающие элементы в виде роликовых подшипников... Будем уничтожать на месте накладным зарядом», - рассказал командир инженерно-саперного взвода Алексей.

Саперы готовят мешки с землей и песком. Во время подрыва они не дадут осколкам и поражающим элементам разлететься в разные стороны. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, укладывают сначала подрывной заряд, а затем мешки с песком.

Суммарный заряд - примерно 600 граммов тротила - оставил в почве глубокую воронку, а от мешков с землей осталась только пыль. Зато все осколки и кассетные элементы остались в грунте, и никому не нанесли вреда.

Это очередной подрыв, очередная работа. На память о ней остается лишь кольцо от взрывателя. Оно присоединяется к десяткам таких же. Это говорит о том, что работы у саперов много, и она не прекращается.