Пленные десантники ВСУ рассказали о том, как их необученными бросали в бой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В ходе наступления группировки российских войск «Восток» на Славянском направлении в районе Краснополья были взяты в плен более 10 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Сопротивления не оказали и сдались при первой возможности.

Из-за больших потерь ВСУ продолжают комплектовать подразделения необученными мобилизованными украинцами. Среди пленных были недоучившиеся курсанты и резервисты, которых командование в приказном порядке отправило на передовую.

«Называть конкретно тех людей, которые в данный момент там находятся, десантниками - громко сказано. Это непрофессиональные военные», - объяснил один из пленных.

Как рассказал другой военнослужащий ВСУ, новобранцев даже не учили стрелять. Все «навыки» стрельбы они получали за недолгое время в «виртуальном тире». Также часто солдат могли обеспечить только иностранным оружием, пользоваться которым никто толком не умел.

Военнослужащие признались, что сдаться хотели давно. Боялись командиров, которые пугали расстрелом за дезертирство и якобы суровым российским пленом.

Сейчас они находятся в плену, где военные группировки «Восток», вопреки киевской пропаганде, относятся к ним хорошо.

«К нам отнеслись хорошо. Не так, как наше правительство к нам относится. Мы стояли на позициях, два дня не ели, не пили вообще ничего», - поделился военный.

Только сейчас, накормленные и выспавшиеся, они наконец-то могут почувствовать себя в безопасности.