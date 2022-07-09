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Уничтожить врага и спасти раненых: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 09.07.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу.
Уничтожить врага и спасти раненых: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Сержант Тимофей Нечепуренко, командир расчета гаубичного артиллерийского взвода

Командир расчета гаубичного артиллерийского взвода сержант Тимофей Нечепуренко с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

В условиях постоянного огневого воздействия противника сержант Тимофей Нечепуренко оперативно принимал решения по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций, нанося существенный урон живой силе, вооружению и военной технике украинских националистов

В ходе боя с вооруженными радикалами расчет сержанта Тимофея Нечепуренко, получавший целеуказания от вышестоящего командования, действовал профессионально и слаженно. Военнослужащие прицельным огнем уничтожили наблюдательный пункт противника, вражеский склад с боеприпасами, четыре минометных расчета и более 15 националистов. Противник, понеся значительные потери, вынужден был отступить.

© Минобороны России

Младший сержант Данила Дорохов

Младший сержант Данила Дорохов в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов из кварталов населенного пункта.

На подступах к населенному пункту во время форсирования узкого моста колонна российской бронетехники подверглась обстрелу со стороны националистов, в результате которого одна из бронемашин потеряла ход. По указанию командира бронетранспортер, на котором передвигался младший сержант Данила Дорохов, выдвинулся вперед для прикрытия и оказания первой помощи раненным военнослужащим на мосту.

Прибыв в указанное место, под непрекращающимся обстрелом противника младший сержант Дорохов оказал первую помощь раненым товарищам и приступил к эвакуации. Заметив это, националисты, оборудовавшие свои позиции в многоэтажном высотном здании, сосредоточили огонь по бронемашине, осуществлявщей эвакуацию пострадавших.

Младший сержант Дорохов, быстро оценив обстановку, выявил место ведения боевиками пулеметного огня, а затем прицельным выстрелом из гранатомета поразил вражескую огневую точку, уничтожив пулеметный расчет противника, после чего взял на буксир подбитую машину. Смелые и решительные действия младшего сержанта Дорохова способствовали оперативному преодолению водной преграды и развитию дальнейшего наступления.

© Минобороны России

Прапорщик Сергей Никифоров

Прапорщик Сергей Никифоров действовал в составе группы российских военнослужащих на территории, контролируемой украинскими националистами.

Перемещаясь по местности, Сергей Никифоров обнаружил в лесополосе вооруженную группу украинских националистов. Оценив сложившуюся обстановку, Сергей скомандовал подчиненным занять огневые позиции и приготовиться к бою.

В ходе завязавшегося прямого огневого боестолкновения, несмотря на интенсивный обстрел со стороны врага, прапорщик Никифоров, умело используя естественные условия местности, выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь  по боевикам, чем наносил им значительный урон. По итогам скоротечного боестолкновения группа боевиков была полностью уничтожена.

Грамотные действия прапорщика способствовали уничтожению диверсионной группы противника и дальнейшему продвижению наших сил. После того как подразделение закрепилось в назначенном районе, прапорщик Никифоров осуществлял прикрытие подступов к новому району дислокации.

Благодаря своим навыкам, он предотвратил еще две попытки проникновения группы украинских диверсантов, лично уничтожив шесть боевиков, и не допустил их прорыва на пункт управления. В местах уничтожения диверсионных групп неприятеля были добыты ценные разведданные о численном составе, времени и месте готовящихся провокаций со стороны украинских националистов.

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