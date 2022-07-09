Уничтожить врага и спасти раненых: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Младший сержант Данила Дорохов

Младший сержант Данила Дорохов в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов из кварталов населенного пункта.

На подступах к населенному пункту во время форсирования узкого моста колонна российской бронетехники подверглась обстрелу со стороны националистов, в результате которого одна из бронемашин потеряла ход. По указанию командира бронетранспортер, на котором передвигался младший сержант Данила Дорохов, выдвинулся вперед для прикрытия и оказания первой помощи раненным военнослужащим на мосту.

Прибыв в указанное место, под непрекращающимся обстрелом противника младший сержант Дорохов оказал первую помощь раненым товарищам и приступил к эвакуации. Заметив это, националисты, оборудовавшие свои позиции в многоэтажном высотном здании, сосредоточили огонь по бронемашине, осуществлявщей эвакуацию пострадавших.

Младший сержант Дорохов, быстро оценив обстановку, выявил место ведения боевиками пулеметного огня, а затем прицельным выстрелом из гранатомета поразил вражескую огневую точку, уничтожив пулеметный расчет противника, после чего взял на буксир подбитую машину. Смелые и решительные действия младшего сержанта Дорохова способствовали оперативному преодолению водной преграды и развитию дальнейшего наступления.