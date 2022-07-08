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В парке «Патриот» состоялось закрытие финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

22:32 08.07.2022
Финалистов состязаний поздравил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Подмосковье в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась церемония закрытия финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В ходе мероприятия были оглашены победители и вручены награды пяти лучшим командам, в том числе флаг команды-победителя. Чемпионом игры стала команда юнармейцев Камчатки.

Финалистов состязаний поздравил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин. Представитель военного ведомства поблагодарил участников за то, что они «посвятили эти напряженные дни активному отдыху и военно-спортивной подготовке».

«Соревнуясь в ходе конкурсов на настоящем Военном полигоне, вы в течение всех дней проявляли свои лучшие качества: высокий командный дух, смекалку, эрудированность, сплоченность и взаимовыручку», - сказал Горемыкин со сцены.

На церемонии присутствовали представители Управления Президента Российской Федерации, Министерства Обороны, Министерства Просвещения, Российского Движения Школьников, а также представители Главного Штаба «Юнармии». В рамках мероприятия также состоялся концерт, на котором выступили исполнитель SHAMAN с музыкантами, и популярный артист российской эстрады Иван Дмитриенко. После церемонии закрытия состоялся праздничный салют.

В игре принимали участие 83 команды со всей России, включая команды Донецкой и Луганской Народных Республик. Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» продолжает традиции легендарной «Зарницы», которой в этом году исполнилось 55 лет.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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