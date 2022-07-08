МО РФ: националисты разместили артиллерию и РСЗО на территории гимназии в Кривом Роге

«В населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия; в Кривом Роге на территории гимназии № 44 (ул. В.Скрипки) украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты; в Харькове в здании школы № 165 (ул. Метростроителей) дислоцированы боевики украинского националистического батальона «Кракен»*, оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов; в населенном пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе № 17 (пер. Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», - заявил представитель МО РФ.

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Михаил Мизинцев также добавил, что эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении под Одессой двух украинских установок Harpoon, полученных из Британии. Согласно заявлению МО РФ, британские установки были поражены высокоточным оружием морского базирования.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

*«Кракен» - украинское националистическое формирование, запрещенное на территории РФ.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов