Губернатор Брянской области сообщил, что беспилотник ВСУ обстрелял пограничный пост и АЗС
Глава региона отметил, что беспилотник, предположительно, был сбит российскими средствами ПВО в Карачевском районе.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Он добавил, что погибших и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано, гражданская инфраструктура тоже не пострадала.
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