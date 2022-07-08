В стране и мире Губернатор Брянской области сообщил, что беспилотник ВСУ обстрелял пограничный пост и АЗС Елизавета Потейчук Глава региона отметил, что беспилотник, предположительно, был сбит российскими средствами ПВО в Карачевском районе. © Фото: avbogomaz Telegram Читайте нас на: Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Он добавил, что погибших и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано, гражданская инфраструктура тоже не пострадала. «На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», - написал Богомаз у себя в Telegram. © avbogomaz Telegram Кроме того, глава региона отметил, что беспилотник, предположительно, был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в Карачевском районе. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о падении беспилотника на жилой дом в Таганроге. На месте происшествия возник пожар, пострадавших не зафиксировано, отметил глава региона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика