Полкилометра до ВСУ: как выглядит первая линия окопов ДНР под Донецком

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал окопы бойцов ДНР. Расстояние до огневых точек ВСУ составляет всего 500 метров.

«Проходим еще ближе к позициям ВСУ, становится еще опаснее, до огневых точек противника не более полкилометра, легко достает снайпер, поэтому висят предупреждающие таблички. Боец Народной милиции ДНР наблюдает через специальную трубу разведчика», - пояснил Лазарев.

Ранее корреспондент рассказал, как переждать обстрел в «лисьих норах» - специальных безопасных укрытиях. Также «Звезда» показала, в каких условиях отдыхают бойцы ДНР во время службы на передовой.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.