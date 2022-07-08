Канада ввела санкции против Марии Захаровой

Всего под санкции Канады в отношении РФ попали еще несколько десятков физических и юридических лиц, а также страна ввела запрет на импорт российского золота.

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Канада ввела санкции против официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Об этом говорится на официальном сайте канадского правительства.

Данные меры стали частью обширных санкций Канады в отношении Российской Федерации. Всего под новые антироссийские санкции Канады в пятницу попали еще несколько десятков физических и юридических лиц, а также страна ввела запрет на импорт российского золота.

Ранее канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед немцами за санкции против Российской Федерации. Жители Германии призвали канцлера говорить с Россией и включить «Северный поток - 2».