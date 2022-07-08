Парк заложен в честь военнослужащих войск РХБ защиты, задействованных в проведении спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории 282-го Трансильванского учебного центра войск РХБЗ открыли Парк семьи и заложили яблоневый сад.

Открытие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, и в честь военнослужащих войск РХБ защиты, задействованных в проведении спецоперации на Украине. Инициатива по созданию парка принадлежит женсовету войск РХБ защиты.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, юнармейцы, общественники, активисты и просто неравнодушные граждане.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов