На территории 282-го Трансильванского учебного центра войск РХБЗ открыли Парк семьи
На территории 282-го Трансильванского учебного центра войск РХБЗ открыли Парк семьи и заложили яблоневый сад.
Открытие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, и в честь военнослужащих войск РХБ защиты, задействованных в проведении спецоперации на Украине. Инициатива по созданию парка принадлежит женсовету войск РХБ защиты.
В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, юнармейцы, общественники, активисты и просто неравнодушные граждане.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов