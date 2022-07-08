В Кремле объяснили слова Путина о том, что «РФ ничего не начинала на Украине»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия «всерьез пока ничего не начинала на Украине». По словам представителя Кремля, слова президента обозначают, что в ходе спецоперации применяется далеко не весь потенциал Российской армии.

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», - сообщил Песков журналистам.

Таким образом Путин обратился к Западу, где звучали заявления, что «Киев будет двигаться на поле боя вплоть до победы», отметил Песков.

Ранее Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы РФ сказал, что заявления стран Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа, но вероятно, что это неизбежно.