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Вернуть технику в строй: как идет работа ремонтников ВС РФ в зоне спецоперации

Виктория Косогляденко
13:40 08.07.2022
Механики стараются починить быстрее. Понимают, что где-то там на передовой эта техника уже сейчас нужна подразделениям. Для усиления и выполнения боевых задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский танк Т-72Б3 в зоне спецоперации выдержал три ракетных попадания. Пушка пострадала, а экипаж остался невредим. И это не единственный случай. С непосредственными участниками танкового боя встретилась Виктория Косогляденко. Она побывала в «госпитале для военной техники» - расположении рембата, где восстанавливают боевые машины.

Там, где совсем недавно танки грохотали, сегодня заливается скрипка. Живое исполнение. И вообще ничего лишнего - ни сцены, ни дорогих декораций. Зато эти зрители умеют слушать как никто другой.

«Всегда же ты чувствуешь публику. Вот на гражданке люди не так воспринимают. А тут всегда такой резкий контраст между тем, что они привыкли слышать. Звуки войны и выстрелов, и когда они слышат вот такой формат, конечно, хоть на две минуты, это чувство умиротворения, спокойствия», - поделился скрипач Михаил Симонян. 

Последнее, что запомнил механик-водитель этого танка, находясь в кабине своего Т-72Б3 на поле боя, - три громких прилета противотанковых управляемых ракет.

«Вон, наверху, тоже рикошет. В тот день, я скажу, это не знаю какое везение должно быть. Одни попадания и три рикошета», - заявил механик-водитель Альмир Набиуллин.

Снаряды рвались со всех сторон. Один угодил в башню. Эти взрывы он слышал совсем близко. А сегодня слушает Баха. Сам невредим. А вот машина пострадала. Но восстановлению подлежит.

«В мой танк попало три ракеты ПТУРа. Пострадало главное орудие - мы сюда пригнали, заменили орудие. Танк мы отправили, а я остался здесь механиком», - вспомнил Набиуллин.

Партия для скрипки звучит персонально для Альмира. Чтобы не отвлекался от непосредственных задач - ремонта. Послушать классику вживую - отдушина, говорит боец. У самого за плечами музыкальная школа по аккордеону. Впрочем, музыкальный инструмент в руки давно не брал. Сейчас сосредоточен на других инструментах и других задачах.

Ремонтная рота - важнейшее звено. Его специалисты устранят неполадки любой сложности. Сделают плановый ремонт. Справятся с серьезными повреждениями.

Механики стараются починить быстрее. Понимают, что где-то там на передовой эта техника уже сейчас нужна подразделениям. Для усиления и выполнения боевых задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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