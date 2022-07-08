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«Выходка неуравновешенного»: японовед прокомментировал убийство Абэ

Андрей Аркадьев
13:25 08.07.2022
Эксперт отметил, что выступление на людных площадях - очень характерная для Японии примета политической культуры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress
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Профессор Университета Такусеку Василий Молодяков выразил свою точку зрения относительно убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он рассказал «Звезде», что для японской политической жизни такие случаи нетипичны.

«Следствие идет, посмотрим, что скажут японские официальные лица. Я склонен думать, что это выходка неуравновешенного человека. Такие случаи периодически происходят, когда не вполне психически здоровый или психически нестабильный человек может кинуться с ножом на людей в электричке или в толпе. Такое происходит крайне редко, может, не каждый год», - сказал он.

Молодяков подчеркнул, что подобное выражение насилия и агрессии для Японии нехарактерно и является чем-то из ряда вон выходящим. Он отметил, что Абэ - один из самых известных политиков, а его убийство произошло на фоне грядущих выборов.

«В стране предвыборная кампания по выборам в верхнюю палату, которые состоятся в воскресенье, 10 июля. По существующей в Японии политической традиции, политики, причем как сами кандидаты в верхнюю палату, так и видные политические лидеры, появляются перед народом», - добавил японовед.

Эксперт отметил, что выступление на людных площадях перед крупными станциями - очень характерная для Японии примета политической культуры.

«Абэ сам никуда не выдвигается, но является депутатом нижней палаты, но он, как руководитель одной из самых влиятельных фракций правящей Либерально-демократической партии, как политический тяжеловес и не безусловный союзник нынешнего премьер-министра Фумио Кисиды, он поддерживает членов своей фракции, тех, кто близок к нему по взглядам», - добавил он.

В экс-премьера выстрелили во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. Он скончался в больнице в возрасте 67 лет.

Подозреваемый в покушении 41-летний японец Тэцуя Ямагами был задержан, на допросе он заявил, что «был недоволен» политиком, поэтому «хотел его убить».

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