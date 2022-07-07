Рыбаков из КНДР приговорили к лишению свободы от 4 до 13 лет за нападение на российских пограничников

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Рыбаков из Северной Кореи, напавших на российских пограничников, приговорили к лишению свободы от 4 до 13 лет. Из 14 подсудимых двое оправданы, двенадцать остальных признаны виновными.

Задержанных обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Одному из подсудимых назначено 13 лет лишения свободы за попытку отобрать пистолет и выстрел в ногу пограничнику, ещё одному - 8 лет колонии строгого режима за нападение с ножом.

Ещё 9 рыбакам назначили 4 года 1 месяц колонии общего режима, одному - 4 года 2 месяца общего режима. Их сроки признаны отбытыми, так как по их статье 1 год пребывания в СИЗО засчитывается за 1,5 года. Они освобождены в зале суда.

Дело велось с 2019 года, когда в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом Северной Кореи. Рыбаки незаконно ловили кальмара. При задержании 17 рыбаков напали на российских пограничников, трое из них были осуждены на сроки от четырех до семи лет колонии за причинение вреда здоровью средней тяжести трем российским военным.

Судьба остальных 14 рыбаков решается с 2020 года в Приморском краевом суде. Обвинение требовало лишения свободы на сроки от 9 до 23 лет.