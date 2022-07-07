Семь мирных жителей ДНР погибли за сутки из-за обстрелов ВСУ

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За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли семь мирных жителей Донецкой Народной Республики, еще 30 получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08.00 6 июля до 08.00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения», - сообщается в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Также сообщается о пуске ВСУ 12 снарядов 152-мм калибра по населенному пункту Верхнеторецкое.