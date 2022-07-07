Экономист рассказал о роли государства в снижении курса рубля

По мнению Артема Тузова, государство влияет на курс рубля и способствует его снижению, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в условиях санкций.

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Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, почему произошло ослабление курса рубля. Экономист уверен, что это могло произойти только при участии государства.

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», - цитирует Тузова РИА Новости.

По его словам, из-за взаимосвязей на мировом валютном рынке это влияет на курс других валют к рублю.

Аналитик объяснил, для чего курс доллара в районе 50 рублей пытаются вернуть к курсу 70-80 рублей. Дело в том, что дешевый доллар означает уменьшение прибыли экспортеров, и это негативно сказывается на прибылях компаний и на экономике. С курсом 70-80 рублей за доллар экономика будет наиболее устойчивой в период санкций, заявил Тузов.

Помехой к осуществлению плана по возвращению к курсу 70-80 рублей за доллар могут стать новые санкции, если они коснутся российских банков и корсчетов.

Напомним, что с начала недели курс российской валюты стабильно снижался. Во вторник курс доллара впервые с 8 июня превысил 60 рублей, курс евро достиг 62 рублей впервые с 10 июня.