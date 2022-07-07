МЧС РФ доставила в Донбасс более 36 тонн грузов с начала гуммиссии

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С начала гуманитарной миссии Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило в Донбасс более 36 тонн грузов. В состав гумпомощи вошло все само необходимое для жителей республик - бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и строительные материалы для восстановления инфраструктуры.

В сборе помощи помогает вся Россия, а гуманитарный конвой чрезвычайного ведомства ежедневно отправляется в Донбасс.

Спасатели также оказывают адресную помощь жителям Донбасса. Они помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны, при необходимости оказывают медицинскую помощь. Для хозяйственно-бытовых нужд в районы, где отсутствует централизованное водоснабжение, автомобилями и автоцистернами подвозится питьевая и техническая вода.

Тем временем пиротехнические отряды МЧС РФ территорий. С начала работ очищено около 220 гектаров территории, обнаружено более 44 тысячи взрывоопасных предметов.