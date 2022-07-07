Американская ракета-носитель Minotaur II взорвалась во время испытаний

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили о провале испытаний ракеты-носителя Minotaur II, которые закончились взрывом. Об этом пишет издание The Hill.

Согласно сообщению издания, твердотопливную ракету планировали запустить с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Однако, космическая ракета-носитель Minotaur II взорвалась примерно через 11 секунд после запуска с испытательной площадки в 23:01 по местному времени.

Сообщается, что пострадавших нет, однако, взрыв вызвал пожар на базе, а обломки упали рядом со стартовой площадкой.

Ранее с космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Плесецке стартовала ракета «Союз-2.1б». Ракета стартовала в 12 часов 18 минут, а уже в 12 часов 21 минуту она была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.