Согласно словам Путина, «это трагедия для всего украинского народа, но, похоже, все к этому и идет».

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что заявления стран Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно. Российский президент заявил об этом на встрече с лидерами фракций Государственной думы РФ.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, это трагедия для всего украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», - сказал Владимир Путин.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников решить, хотят ли они воевать до последнего украинца. Также, бывший глава украинского государства назвал нынешнюю власть на Украине неопытной и авантюристичной.