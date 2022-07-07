Путин: Запад поддерживал терроризм, так как ему не нужна Россия как страна

Российский лидер указал, что идея о возможной интеграции РФ в НАТО на этапе «безоблачных отношений с альянсом», по всей видимости, показалась его членам абсурдной.

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США и коллективный Запад ведут себя по отношению к России на протяжении последних десятилетий исключительно агрессивно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций. Он добавил, что идея о возможной интеграции России в НАТО на этапе «безоблачных отношений с альянсом», по всей видимости, показалась его членам абсурдной.

«А почему? Да потому что такая страна как Россия просто не нужна им, вот почему. Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и пятую колонну в нашей стране. Все они получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада», - объяснил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине были организованы именно коллективным Западом, а не Москвой.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.