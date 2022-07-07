Воробьев рассказал о низком уровне безработицы в Подмосковье

Он подчеркнул, что этот фактор сказывается на привлекательности региона для новых жителей.

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Показатель безработицы в Подмосковье по итогам шести месяцев составил 0,6%, сообщил сайт телеканала «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Очень важный момент, о котором сейчас все говорят, - территория характеризуется еще одним важным показателем. Это безработица. Так вот по итогам шести месяцев безработица у нас очень низкая - 0,6%», - рассказал глава Московской области.

Губернатор отметил, что люди стараются искать работу по душе, но есть и запрос на высокий уровень заработной платы. В регионе обращают внимание на развитие в том числе тех областей, которые могут дать такие рабочие места, в которых заинтересованы жители.

«Люди ищут работу, что называется, по душе, плюс чтобы она была высокооплачиваемой. Поэтому мы заинтересованы в высокотехнологичных инвестициях, которые априори сразу дают компетентным людям хороший доход», - добавил Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что Подмосковье продолжает расти: сдаются новые дома, приезжают новые жители.

В конце мая Воробьев сообщил, что в Подмосковье около 21,5 тысячи человек зарегистрированы как безработные. Это меньше, чем в январе, на 1,6 тысячи человек. Рабочих мест хватает, специалисты востребованы, в том числе в новых компаниях, подчеркнул он.