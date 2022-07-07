Цены на газ в Европе повысились до 1 900 долларов за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе превысила $1 900 за тысячу кубометров, такой цены не было с начала марта. За сутки он подорожал на 7%.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер во вторник сообщил, что цена возросла в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Где-то из-за роста цен перестали в свободном режиме подавать горячую воду. В некоторых немецких домах ее теперь включают по расписанию.

Электричество в Европе также подорожало. Рост цен вызван дефицитом газа в Европе, который образовался после сокращения поставок топлива из России. В Германии и Франции стоимость электроэнергии за МВтч составила 325 и 366 евро соответственно.