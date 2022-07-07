Лавров: Москва и Пекин продолжают расширять стратегическое сотрудничество на фоне курса США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил о продолжении расширения охвата стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином.
«На фоне стратегического курса США и их сателлитов на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объемы и расширять охват практического взаимодействия», - заметил Лавров.
Он также сообщил о высокой оценке результатов пекинского саммита, где лидеры России и Китая обсудили задачи стратегического партнерства. При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что внутренние резервы отношений двух стран имеют огромный потенциал и разработка новых форматов сотрудничества, независимых от внешних факторов, будет продолжена.
Ранее «Звезда» показывала, как прошел визит Лаврова во Вьетнам.