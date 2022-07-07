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Польский экс-депутат заявил, что НАТО не поможет Польше в случае боестолкновения с РФ на Украине

Алексей Курильченко
10:02 07.07.2022
Экс-депутат отметил, что, если Польша введет войска даже в западную часть Украины, это будет означать прямой конфликт с Россией.
Польский экс-депутат заявил, что НАТО не поможет Польше в случае боестолкновения с РФ на Украине
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Если Польша самостоятельно введет войска на Украину и ввяжется в боевые действия с Российской армией, силы НАТО не станут поддерживать Варшаву. Об этом заявил бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский. Он отметил, что идею ввести в зону проведения российской спецоперации польских военных под видом миротворцев не поддержали даже союзники Варшавы.

«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», - заявил Пискорский в беседе с «Украина.ру».

Экс-депутат отметил, что, если Польша введет войска даже в западную часть Украины, это будет означать прямой конфликт с Россией. При этом он не исключил, что это может произойти, но лишь после одобрения Лондона и Вашингтона.

В апреле руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов заявил, что информация о планах разместить на территории Украины польские войска под видом «миротворцев» была подтверждена несколькими надежными источниками. Отмечается, что этот план разрабатывался Польшей совместно с США.

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