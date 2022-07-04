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Замминистра обороны РФ Панков вручил награды десантникам, участвовавшим в спецоперации на Украине

09:09 04.07.2022
Николай Панков отметил, что специальная военная операция проводится, чтобы не допустить разрастание национализма.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Панков поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания.

Напутствуя воинов-десантников, он пожелал дальнейших успехов в воинской службе, отметив, что специальная военная операция является своевременной реакцией руководства нашей страны и проводится, чтобы не допустить разрастание национализма.

«Военнослужащие должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются. Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания», - напутствовал награжденных статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ.  

В числе награжденных - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей, «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «Луки Крымского», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», а также различные награды и знаки отличия Минобороны России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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