Армия Армия Армия

Танки, БТР, бронемобили: МО РФ опубликовало кадры работы ремонтников ЦВО на сборном пункте в ходе спецоперации

09:44 04.07.2022
Основной характер встречающихся повреждений - минный, а также - от противотанковых управляемых ракет.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

В числе задач - плановое обслуживание и восстановление систем, узлов и агрегатов боевой техники, а также вооружения бронетехники. На сборном пункте поврежденных машин находятся танки Т-72, БТР-80, санитарный бронеавтомобиль «Линза», попавший под минометный обстрел в ходе эвакуации раненых.

Среднее время ремонта техники - до 10 часов в случае с автомобилями и до суток - с гусеничной и бронетанковой техникой. Основной характер встречающихся повреждений - минный, а также - от противотанковых управляемых ракет.

Медицинский автомобиль «Линза» получил повреждения во время минометного обстрела, водитель был ранен и контужен, но довез до медбатальона личный состав. В данный момент машина уже восстановлена.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:25 В стране и мире
Одной из жертв стрельбы в Копенгагене оказался живущий в Дании 47-летний россиянин
07:08 В стране и мире
Видео
Дорога освобождения: как выглядит путь от Лисичанска до Белогоровки в ЛНР
05:06 Армия
Видео
Историческая дата и знамя в Белогоровке: как завершилось полное освобождение ЛНР
05:01 Армия
Видео
Без промаха: кадры боевой работы «Искандеров» ВС РФ на Украине
04:45 В стране и мире
Глава МИД Британии рассказала о работе над конфискацией российских активов в пользу Украины
Популярное
МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском
Видео
Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Sunday Times: часть обязанностей Елизаветы II переходит к принцу Чарльзу
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.