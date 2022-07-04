Танки, БТР, бронемобили: МО РФ опубликовало кадры работы ремонтников ЦВО на сборном пункте в ходе спецоперации

Основной характер встречающихся повреждений - минный, а также - от противотанковых управляемых ракет.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

В числе задач - плановое обслуживание и восстановление систем, узлов и агрегатов боевой техники, а также вооружения бронетехники. На сборном пункте поврежденных машин находятся танки Т-72, БТР-80, санитарный бронеавтомобиль «Линза», попавший под минометный обстрел в ходе эвакуации раненых.

Среднее время ремонта техники - до 10 часов в случае с автомобилями и до суток - с гусеничной и бронетанковой техникой. Основной характер встречающихся повреждений - минный, а также - от противотанковых управляемых ракет.

Медицинский автомобиль «Линза» получил повреждения во время минометного обстрела, водитель был ранен и контужен, но довез до медбатальона личный состав. В данный момент машина уже восстановлена.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов