Дорога освобождения: как выглядит путь от Лисичанска до Белогоровки в ЛНР

Фронт постепенно движется на запад, а значит, с каждым днем все меньше украинских снарядов и ракет будут долетать до мирных жителей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Как и во многих районах Донбасса, где еще идут бои и обстреливают мирных жителей - пейзажи у Лисичанска напоминают выжженную землю. Чернеющие окна многоэтажек, разрушенные здания.

Большинство мостов и переправ в районе наступления российских сил разрушены отступавшими украинскими войсками, так что каждый раз приходится делать довольно приличный крюк объездным грунтовым дорогам, чтобы добраться до точки». На обочинах - сгоревшая техника. Где-то до сих пор серьезное задымление.

«Как пришли украинцы - выгоняли нас из домов. Оборудовали там свои позиции. Но потом - непонятно почему - они ушли. А на второй день пришли русские», - рассказала местная жительница Галина.

Российские войска и бойцы Народной милиции ЛНР бойцы освободили очередной населенный пункт Донбасса - поселок Белогоровка. В местной администрации уже никого нет, только беспорядок от спешного бегства. Вместо флага Украины устанавливают российский триколор и копию Знамени Победы.

«Группировка "Отважные" ЦВО сомкнула очередной котел в населенном пункте Белогоровка. Водрузило Знамя Победы на администрацию. И теперь Знамена Победы развеваются на всей территории ЛНР», - сообщили в Минобороны.

Фронт постепенно движется на запад, а значит, с каждым днем все меньше украинских снарядов и ракет будут долетать до мирных жителей.

Белогоровка была последним рубежом противостояния на «луганщине». Командование ВСУ собрало здесь внушительный гарнизон, который пополнялся отступающими подразделениями. Но сдержать натиск группировки войск Центрального военного округа и Народной милиции ЛНР противнику не удалось.