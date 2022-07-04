Посол Сирии заявил, что Сирия проявляет интерес к платежной системе «Мир»

Он подчеркнул, что Сирия тоже подвергалась санкциям и понимает важность создания альтернативных платежных систем.

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Посол Сирии в РФ Риад Хаддад заявил, что Сирия считает важным подключиться к альтернативной платежной системе «Мир». Интерес к этой системе связан с санкциями Запада, направленным против России. Ранее, как отмечает посол, подобные санкции применялись и по отношению к Сирии.

«Идея создания платежной системы "Мир" родилась в 2015 году. В первую очередь она была направлена на создание основы для независимой платежной системы на территории РФ, особенно после того, как большое количество российских банков было отрезано от западных платежных систем. Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», - передает агентство ТАСС его слова.

Посол также подчеркивает, что многие страны мира подвергаются западным санкциям и давлению, и в связи с этим возникает потребность в создании альтернативных платежных систем.

После начала военной спецоперации на Украине, отмечает посол, мировая экономика сильно меняется. США и Запад ввели санкции против России, в связи с чем она была вынуждена использовать доступные альтернативы.

Ранее в ЦБ рассказали о четырех новых странах, которые будут пользоваться платежной системой «Мир». Сейчас карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.